19 maçta gol attı

Karadeniz devinde ilk 20 haftada 8 oyuncu gol attı. Sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius 10 golle zirvede. Onun 7 kez sahne alan Bakasetas takip ederken, ardından da Nwakame 6 golle skora katkı sağladı. Djaniny 5, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf Sarı da bir gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.



19 MAÇTA GOL ATTI

Fırtına, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz devi, sadece 19. haftadaki Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.



