Visca çok sabırsız

Yeni transfer Edin Visca, antrenman performansıyla büyük beğeni topladı. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağlayan 31 yaşındaki sağ kanadın adaptasyon sürecini daha da hızlandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna özel ilgi gösteriyor. Cumartesi günkü Sivasspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen tecrübeli futbolcu, idman performansıyla buna hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Visca, "Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici. Trabzon'a adım attığım andan itibaren bunu hissettim ve bir an önce forma giymek istiyorum. Takımda harika bir ortam var ve ben de yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.