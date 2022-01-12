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Visca çok sabırsız

31 yaşındaki Boşnak sağ kanat, “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici” dedi. Avcı, Visca ile yakından ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Visca çok sabırsız
Yeni transfer Edin Visca, antrenman performansıyla büyük beğeni topladı. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağlayan 31 yaşındaki sağ kanadın adaptasyon sürecini daha da hızlandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna özel ilgi gösteriyor. Cumartesi günkü Sivasspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen tecrübeli futbolcu, idman performansıyla buna hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Visca, "Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici. Trabzon'a adım attığım andan itibaren bunu hissettim ve bir an önce forma giymek istiyorum. Takımda harika bir ortam var ve ben de yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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