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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gigot seferi! Teklif...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'ibn 49 puanlı lideri Trabzonspor, transferde dur durak bilmiyor. 3 transferde mutlu sona ulaşan bordo-mavililer 4. transfer için kollarını sıvadı. Stoper trasnferi için çalışmalarını sürdüren Fırtına'da gümdem Gigot... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan savunmacı için Spartak Moskova kulübüne yazı gönderen bordo-mavililer 'Beklentiniz nedir?' diye sordu. Cevaba göre hareket edilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gigot seferi! Teklif...

Stoper Edgar'ın şok bir şekilde sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için düğmeye basan Trabzonspor, Sassuolo kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak İtalyanlar kesinlikle milli stoperi kiralamayı düşünmediklerini söylemiş, bonservis olarak da kapıyı 8 milyon euro'dan açmışlardı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gigot seferi! Teklif...

Bunun üzerine bordomavililer rotasını yabancı futbolcuya kırdı. Fırtına'nın listesinde Samuel Gigot ve Carlos Salcedo var. Her ikisinin de kulüpleriyle 6 aylık kontratları kaldı. Karadeniz devinin kurmayları öncelikle Spartak Moskova'da forma giyen 28 yaşındaki Fransa doğumlu savunmacı Gigot için harekete geçti ve girişimlerde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gigot seferi! Teklif...

MENAJER ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Bu sezon 24 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce menajerler üzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayan Trabzonspor yönetimi, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gigot için Moskova'ya, "Bonservis beklentiniz ne?" diye soruldu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan bordomavililer, çok sayıda talibi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki savunmacının teklifler arasında bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.

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