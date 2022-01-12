TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gigot seferi! Teklif...

Stoper Edgar 'ın şok bir şekilde sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için düğmeye basan Trabzonspor , Sassuolo kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak İtalyanlar kesinlikle milli stoperi kiralamayı düşünmediklerini söylemiş, bonservis olarak da kapıyı 8 milyon euro'dan açmışlardı

Bunun üzerine bordomavililer rotasını yabancı futbolcuya kırdı. Fırtına 'nın listesinde Samuel Gigot ve Carlos Salcedo var. Her ikisinin de kulüpleriyle 6 aylık kontratları kaldı. Karadeniz devinin kurmayları öncelikle Spartak Moskova 'da forma giyen 28 yaşındaki Fransa doğumlu savunmacı Gigot için harekete geçti ve girişimlerde bulundu.

MENAJER ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLDÜ



Bu sezon 24 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce menajerler üzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayan Trabzonspor yönetimi, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gigot için Moskova'ya, "Bonservis beklentiniz ne?" diye soruldu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan bordomavililer, çok sayıda talibi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki savunmacının teklifler arasında bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.