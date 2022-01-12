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Puchacz 161. yabancı oldu

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 161 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Karadeniz ekibi, Puchacz'la 37 yabancı oyuncu transferini yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Puchacz 161. yabancı oldu

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 161 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Karadeniz ekibi, Puchacz'la 37 yabancı oyuncu transferini yaptı.

POLONYA'DAN 7. TRANSFER

Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'un Polonya'dan transfer ettiği 7. oyuncu oldu. Bordo-mavililer daha önce Jacek Cyzio, Miroslaw Szymkowiak, Pawel Brozek, Piotr Brozek, Arkadiusz Glowacki ve Adrian Mierzejewski'yi renklerine bağlamıştı.

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