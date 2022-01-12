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Böylesi görülmedi

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Böylesi görülmedi
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 20 karşılaşma sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. En yakın rakibi Konyaspor'a 10 puanlık fark atan Trabzon, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da tarihi puan farkı giderek açıyor. Fenerbahçe, 20 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik 6 yenilgi alarak 32 puan topladı. 5. sırada yer alan Kanarya ile puan farkı 17'ye çıktı. Beşiktaş geride kalan 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Süper Lig'de 9. basamaktan bulunan siyah- beyazlıların Karadeniz devi arasındaki fark 20. Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 27 puanla 12. sıradaki sarı-kırmızılılar, Fırtına'nın 22 puan gerisinde.
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