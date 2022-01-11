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Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 49 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer stoper bölgesi için listesine Carlos Salcedo'yu eklemişti. Meksikalı futbolcu için Palmeiras, Porto ve Toronto FC ile yarışan Fırtına'ya transferde bir rakip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 19:54 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 19:56
KEMAL TAMTÜRK
Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Carlos Salcedo'yu gündemine almıştı.

Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

28 yaşındaki futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başarılı stoper taraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

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28 yaşındaki Meksikalı futbolcu için Palmeiras, Porto ve Toronto FC ile yarışan Fırtına'ya transferde bir rakip daha çıktı.

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