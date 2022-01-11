Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Carlos Salcedo'yu gündemine almıştı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Carlos Salcedo'yu gündemine almıştı.
28 yaşındaki futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başarılı stoper taraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
TALİPLERİ ARTIYOR
28 yaşındaki Meksikalı futbolcu için Palmeiras, Porto ve Toronto FC ile yarışan Fırtına'ya transferde bir rakip daha çıktı.
Brezilya basınında yer alan haberde, Carlos Salcedo için Flamengo'nun da devreye girdiği iddia edildi.