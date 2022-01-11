Trabzonspor'a Carlos Salcedo transferinde bir rakip daha!

28 yaşındaki futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başarılı stoper taraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.