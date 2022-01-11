Trabzonspor dengeleri altüst etti! Hiçbir şey tesadüf değil

Trabzonsor Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde lider. Ezeli rakiplerine ise tarihi puan farkları attı. Takvim'in haberine göre; Fırtına, 'Hiçbir başarı tesadüf değildir' sözünü akıllar getirdi. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bambaşka bir felsefeye büründü. Bu sezonun kadrosunun temelleri geçen sezonun devre arasında atıldı. Bakasetas ve Berat Özdemir kadroya katıldı. Bu yaz ise Cornelius, Hamsik, Peres, Dorukhan, Gervinho gibi yıldızlar alındı.



YÖNETİM VE HOCANIN MÜTHİŞ UYUMU

Fırtına yaz transfer döneminde erken yol aldı. Sezon öncesi kampına transferlerini tamamlamış olarak başladı. Örneğin Beşiktaş Sergen Yalçın ile henüz anlaşmamışken Trabzonspor yenilenmiş kadrosuyla sezona hazırlanıyordu. Trabzonspor, 12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu öncesi Visca, Puhacz ve Kouassi'yi açıkladı. Ezeli rakipleri, transferde geç kaldı. Hoca sorunları ile zaman harcadı... Saha dışına çok enerji harcadı. Trabzonspor ise, yönetim ve teknik direktörün uyumlu çalışmasıyla zirvede tek kaldı.



TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?

Süper Lig'de 1975/76'nın ardından ikinci kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'ın üçü birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gitti. O sezonu Trabzonspor şampiyon olarak tamamladı.