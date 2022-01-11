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Edin Visca Sivas maçında 11'de

Trabzonsporluların hayalini kurduğu bir kanatta Nwakaeme diğer kanatta Visca formülü Sivas’ta hayat bulacak. Bakasetas kulübeye en yakın isim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Edin Visca Sivas maçında 11'de
Gervinho'nun Ç.Rize maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından hemen kanat oyuncusu arayışlarına başlamıştı. Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-amvililer bu futbolcuyu Fildişi Sahilleri formasıyla Afrika Kupası oynamaya gönderdikten sonra asıl hamlesini gerçekleştirdi. Fırtına, Başakşehir ile 10 yıldır Süper Lig'i kasıp kavuran Edin Visca'yı renklerine bağladı. Trabzonspor'a transferi futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Bir kanatta Anthony Nwakaeme diğer kanatta Edin Visca'yı izlemek isteyenler fazla beklemeyecek. Bu hafta Sivasspor'a karşı iki futbolcu da ilk 11'de.
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