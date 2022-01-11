Edin Visca Sivas maçında 11'de

Gervinho'nun Ç.Rize maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından hemen kanat oyuncusu arayışlarına başlamıştı. Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-amvililer bu futbolcuyu Fildişi Sahilleri formasıyla Afrika Kupası oynamaya gönderdikten sonra asıl hamlesini gerçekleştirdi. Fırtına, Başakşehir ile 10 yıldır Süper Lig'i kasıp kavuran Edin Visca'yı renklerine bağladı. Trabzonspor'a transferi futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Bir kanatta Anthony Nwakaeme diğer kanatta Edin Visca'yı izlemek isteyenler fazla beklemeyecek. Bu hafta Sivasspor'a karşı iki futbolcu da ilk 11'de.