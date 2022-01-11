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Cornelius coştu

Danimarkalı yıldız İngiltere, Fransa ve İtalya’da aradığını bulamamıştı. Bordo-mavili formayla 21 karşılaşmada 11 defa fileleri sarsıp şov yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Cornelius coştu
Trabzonspor sezon başında uzun süre peşinden koştuğu Andreas Cornelius'u renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibi, Danimarkalı futbolcudan kısa sürede büyük verim almayı başardı. Kopenhag'da parladıktan sonra İngiltere'de Cardiff City'de aradığını bulamayan tecrübeli oyuncu ülkesine dönmüştü. İtalya'da Atalanta, Fransa'da Bordeaux kariyeri pek parlak olmayan Cornelius, Parma'da da dikiş tutturamadı. Trabzonspor'a transferiyle birlikte adeta küllerinden doğdu. Lig ve Avrupa'da 21 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 11 defa fileleri sarsmayı başardı. 2 de asist yaptı.
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