Cornelius coştu

Trabzonspor sezon başındauzun süre peşindenkoştuğu AndreasCornelius'u renklerinebağlamıştı. Karadenizekibi, Danimarkalı futbolcudankısa süredebüyük verim almayıbaşardı. Kopenhag'daparladıktan sonra İngiltere'deCardiff City'dearadığını bulamayantecrübeli oyuncu ülkesinedönmüştü. İtalya'daAtalanta, Fransa'daBordeaux kariyeripek parlak olmayanCornelius, Parma'dada dikiş tutturamadı.Trabzonspor'a transferiylebirlikte adeta küllerindendoğdu. Lig veAvrupa'da 21 maçtaforma giyen 28 yaşındakifutbolcu 11 defafileleri sarsmayı başardı.2 de asist yaptı.