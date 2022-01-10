Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Kulübüyle yeni kontrat yapmayan ve Tigres'in de 6 ay sözleşmesi kaldığı için satmayı düşündüğü Salcedo, 1.88 boyunda ve 15 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, Meksika Milli Takımı'nda da 48 kez görev yaptı. Salcedo, kendisine Trabzon'u soran bir sosyal medya kullanıcısına, "Göreceğiz" cevabını vermişti. Bordo-mavili kurmayların iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede sonuç almak istediği belirtildi.
SAMUEL GIGOT KİMDİR?
Spartak Moskova'nın stoperi Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. 1.87 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon euro.
CARLOS SALCEDO KİMDİR?
Meksika doğumlu Salcedo, futbola 2011'de ZBR Academi'de başladı. Ardından Tigres'e giden başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi. Ülkesine dönen Meksikalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro.