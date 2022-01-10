Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Kulübüyle yeni kontrat yapmayan ve Tigres'in de 6 ay sözleşmesi kaldığı için satmayı düşündüğü Salcedo, 1.88 boyunda ve 15 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, Meksika Milli Takımı'nda da 48 kez görev yaptı. Salcedo, kendisine Trabzon'u soran bir sosyal medya kullanıcısına, "Göreceğiz" cevabını vermişti. Bordo-mavili kurmayların iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede sonuç almak istediği belirtildi.