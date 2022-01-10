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Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek mevkiine Puchacz takviyesini yapan bordo-mavililer stoper transferi için girişimlere başladı. Fırtına, Spartak Moskova forması giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Gigot ve Tigres'te oynayan 28 yaşındaki Salcedo için görüşmeler başladı. İki isimden biri alınacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için düğmeye basan Trabzonspor, Sassuolo kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak İtalyanlar kesinlikle milli stoperi kiralamayı düşünmediklerini söylemiş, bonservis olarak da kapıyı 8 milyon euro'dan açmışlardı.

Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Bunun üzerine bordo-mavililer rotasını yabancı stopere kırdı. Fırtına Samuel Gigot ve Carlos Salcedo defterini yeniden açtı. Her ikisinin de kulüpleriyle 6 aylık kontratları var. Fakat yüksek potansiyelli oyuncular oldukları için pek çok talibi bulunuyor. Spartak Moskova takımında forması giyen 28 yaşındaki Fransız savunmacı Gigot, bu sezon 24 resmi maçta oynadı.

Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

TIGRES İLE DEVAM ETMEYECEK

Salcedo ise Türkiye'de sadece Trabzonspor'un değil, Galatasaray'ın da daha önce gündemine gelmişti. Gigot gibi 28 yaşında olan Meksikalı stoper, 2019'da Frankfurt'tan 8.8 milyon euro karşılığında Tigres'e gitti.

Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

Kulübüyle yeni kontrat yapmayan ve Tigres'in de 6 ay sözleşmesi kaldığı için satmayı düşündüğü Salcedo, 1.88 boyunda ve 15 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, Meksika Milli Takımı'nda da 48 kez görev yaptı. Salcedo, kendisine Trabzon'u soran bir sosyal medya kullanıcısına, "Göreceğiz" cevabını vermişti. Bordo-mavili kurmayların iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede sonuç almak istediği belirtildi.

Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

SAMUEL GIGOT KİMDİR?

Spartak Moskova'nın stoperi Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. 1.87 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon euro.

Trabzonspor'da yeni rota belirlendi! Gigot ya da Salcedo

CARLOS SALCEDO KİMDİR?

Meksika doğumlu Salcedo, futbola 2011'de ZBR Academi'de başladı. Ardından Tigres'e giden başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi. Ülkesine dönen Meksikalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro.

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