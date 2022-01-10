TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

Trabzonspor'da forma giyen Vitor Hugo'ya İtalya ve Brezilya'dan transfer teklifi geldi. Savunmadaki performansıyla göz dolduran ve takımın en önemli silahlarından birisi olan Hugo için bordo-mavili yetkililer de kararını verdi.
PARMA VE PALMEIRAS TEKLİF YAPTI
Ajansspor'un haberine göre; Fırtına'da forma giyen 30 yaşındaki savunmacının menajeri, İtalya'dan Parma ve Brezilya'dan Palmeiras'ın Hugo'ya teklif yaptığını Trabzonspor'a iletti.
YÖNETİM VE AVCI'DAN İZİN YOK!
Trabzonspor 'un kurmayları ise teklifi dinlemeden 'Hugo'yu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi. Edgar'ın yokluğunda savunmaya takviye yapmak için uğraş veren Bordo-Mavililer, Vitor Hugo konusunda kesin bir dille kapıyı kapatırken, Abdullah Avcı'nın düzenli oynattığı hiçbir ismin satılması düşünülmüyor.