TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

Trabzonspor'da forma giyen Vitor Hugo'ya İtalya ve Brezilya'dan transfer teklifi geldi. Savunmadaki performansıyla göz dolduran ve takımın en önemli silahlarından birisi olan Hugo için bordo-mavili yetkililer de kararını verdi.

PARMA VE PALMEIRAS TEKLİF YAPTI

Ajansspor'un haberine göre; Fırtına'da forma giyen 30 yaşındaki savunmacının menajeri, İtalya'dan Parma ve Brezilya'dan Palmeiras'ın Hugo'ya teklif yaptığını Trabzonspor'a iletti.