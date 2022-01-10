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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

Süper Lig lideri Trabzonspor'un savunmadaki önemli ismi Vitor Hugo performansıyla dikkat çekerken, iki kulübün transfer radarına girdi. İtalya ve Brezilya'dan talibi olan Brezilyalı stoper için bordo-mavili yönetim ise kararını verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:39
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

Trabzonspor'da forma giyen Vitor Hugo'ya İtalya ve Brezilya'dan transfer teklifi geldi. Savunmadaki performansıyla göz dolduran ve takımın en önemli silahlarından birisi olan Hugo için bordo-mavili yetkililer de kararını verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

PARMA VE PALMEIRAS TEKLİF YAPTI
Ajansspor'un haberine göre; Fırtına'da forma giyen 30 yaşındaki savunmacının menajeri, İtalya'dan Parma ve Brezilya'dan Palmeiras'ın Hugo'ya teklif yaptığını Trabzonspor'a iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

YÖNETİM VE AVCI'DAN İZİN YOK!
Trabzonspor 'un kurmayları ise teklifi dinlemeden 'Hugo'yu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi. Edgar'ın yokluğunda savunmaya takviye yapmak için uğraş veren Bordo-Mavililer, Vitor Hugo konusunda kesin bir dille kapıyı kapatırken, Abdullah Avcı'nın düzenli oynattığı hiçbir ismin satılması düşünülmüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına transfer kancası! Yönetimin cevabı...

19 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Trabzonspor'la sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden Vitor Hugo geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras takımından transfer edilmişti. Brezilyalı savunmacı bu sezon 19 maçta görev aldı, 1658 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.

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