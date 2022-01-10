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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan golcü hamlesi! Muhammet Demir... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlayan bordo mavililer, daha önce de Trabzonspor formaso giyen Muhammet Demir için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:20
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan golcü hamlesi! Muhammet Demir... (TS spor haberi)

Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlayan son olarak Tymoteusz Puchacz transferini de bitiren Trabzonspor, takviye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo-mavililer hem hücum hem de savunmaya yerli takviyesi yapmak için harekete geçti.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan golcü hamlesi! Muhammet Demir... (TS spor haberi)

Yeni Asır'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisinin daha önce de Trabzonspor formasını giyen G.Antep FK'nın yıldızı Muhammet Demir için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücuma yerli bir alternatif aradığı bu nedenle 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istediği konuşuluyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan golcü hamlesi! Muhammet Demir... (TS spor haberi)

STOPER İÇİN İKİ ADAY VAR

Trabzonspor ayrıca savunma için de yerli düşünüyor. Bir süredir Kaan Ayhan ile ilgilenen Trabzon'un ayrıca Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile de ilgilendiği biliniyor. Bordo- mavililerin stoper transferi ile ilgili iki oyuncudan birini kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.

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