TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan golcü hamlesi! Muhammet Demir... (TS spor haberi)

Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlayan son olarak Tymoteusz Puchacz transferini de bitiren Trabzonspor, takviye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo-mavililer hem hücum hem de savunmaya yerli takviyesi yapmak için harekete geçti.

Yeni Asır'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisinin daha önce de Trabzonspor formasını giyen G.Antep FK'nın yıldızı Muhammet Demir için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücuma yerli bir alternatif aradığı bu nedenle 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istediği konuşuluyor.