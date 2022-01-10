Bir futbolcudan fazlası Nwakaeme

Sakatlığını atlatan ve Yeni Malalatya maçında formasına kavuşan Nwakaeme, resmen resital sundu. Cornelius'a adeta adrese teslim bir pas atan tecrübeli futbolcu özellikle ilk yarıda attığı çalımlar ve paslarla takımı ateşledi. Nijeryalı sol kanadın yakaladığı istatistikler de göz doldurdu. 99 kez topla buluşan 32 yaşındaki yıldız, açtığı 4 orta, verdiği 4 şut pası ve yaptığı 1 asistle takımın hücum yükünü çekti. Yedi kez rakip kaleyi deneyen 'futbol sihirbazı' savunmada da en çok ikili mücadele girenlerdendi. Nijeryalı yıldız 11 kez rakip ile karşı karşıya kalırken bu pozisyonlardan 6'sını kazandı, 2 de pas arası yaptı.