Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 52 lig maçında 33 galibiyet, 15 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

306 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Karadeniz devi, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 306 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı. Bordomavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fırtına, böylece sahasındaki son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.