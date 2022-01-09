Visca sahaya indi

Süper Lig'de açık farkla lider durumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Bunların başında da Edin Visca geliyor. Gervinho'nun sezonu kapatması sonrası kanat bölgesine Evrard Kouassi'yi almıştı. Ancak asıl hedef olan Edin Visca da renklere katılmıştı. Boşnak yıldız önceki gün Şenol Güneş Stadı'nda Yeni Malatyaspor maçını izlemişti. Dün ilk defa takımla birlikte sahaya indi. 31 yaşındaki futbolcu ilk çalışmada etkileyici bir performans sergiledi. Takım arkadaşlarına kısa sürede alışan Visca çift kale maçta birbirinden güzel goller attı.