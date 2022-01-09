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Visca sahaya indi

Trabzonspor’un süper transferi dün ilk idmanına çıktı. Boşnak futbolcu çift kale maçtaki golleriyle şov yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Visca sahaya indi
Süper Lig'de açık farkla lider durumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Bunların başında da Edin Visca geliyor. Gervinho'nun sezonu kapatması sonrası kanat bölgesine Evrard Kouassi'yi almıştı. Ancak asıl hedef olan Edin Visca da renklere katılmıştı. Boşnak yıldız önceki gün Şenol Güneş Stadı'nda Yeni Malatyaspor maçını izlemişti. Dün ilk defa takımla birlikte sahaya indi. 31 yaşındaki futbolcu ilk çalışmada etkileyici bir performans sergiledi. Takım arkadaşlarına kısa sürede alışan Visca çift kale maçta birbirinden güzel goller attı.
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