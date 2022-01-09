Trabzonspor tarih yazıyor

Karadeniz temsilcisi ikinci devrenin ilk maçında Yeni Malatyaspor'u sahasında Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Trabzonspor böylece 1995-96 sezonunda topladığı 51 puanlık rekorunun ardından büyük bir başarı daha elde etmiş oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 20 maçın 15'inde sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sadece Antalyaspor'a kaybettiler. 37 defa ağları sarstılar. Kalelerinde ise sadece 14 gol gördüler.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı dö- 306 neminde müthiş bir grafik yakaladı. 2.19 puan ortalamasıyla oynuyorlar. Camiada tek hedef hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek.

Fırtına sahasında 306 gündür kaybetmiyor. Son olarak geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a yenilmişlerdi