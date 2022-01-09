Haberler Trabzonspor Trabzonspor tarih yazıyor

Trabzonspor tarih yazıyor

Fırtına 1995-96 sezonunda 20 hafta sonunda 51 puan toplamıştı. Bu sezon 49 puana yükseldi. 25 yıl sonra büyük başarı yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor tarih yazıyor

Karadeniz temsilcisi ikinci devrenin ilk maçında Yeni Malatyaspor'u sahasında Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Trabzonspor böylece 1995-96 sezonunda topladığı 51 puanlık rekorunun ardından büyük bir başarı daha elde etmiş oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 20 maçın 15'inde sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sadece Antalyaspor'a kaybettiler. 37 defa ağları sarstılar. Kalelerinde ise sadece 14 gol gördüler.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı dö- 306 neminde müthiş bir grafik yakaladı. 2.19 puan ortalamasıyla oynuyorlar. Camiada tek hedef hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek.

Fırtına sahasında 306 gündür kaybetmiyor. Son olarak geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a yenilmişlerdi

DİĞER
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu'dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisini mutsuzluk sardı! Sorulardan kaçmak için köşe kapmaca oynadılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor