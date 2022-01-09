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Sıfırdan başladık

Abdullah Avcı: Puan farkına bakmıyoruz. Bize göre ilk 3 puanımızı aldık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Sıfırdan başladık
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Usta çalıştırıcı her zamanki gibi öğrencilerini rehavete karşı da uyardı. Avcı "Şu an puan farkına bakmayacağız. Sıfırdan başlamış gibi görüyoruz. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edeceğiz. Bizi saha dışına çekmeye çalışanlar da olacak. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz" dedi. Başarılı çalşıtırıcı sadece maç kazandıkları ve henüz hiçbir kupayı müzelerine götürmediklerihi hatırlatarak oyuncularının konsantrasyonlarını yüksek tutmasını istedi.
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