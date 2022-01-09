Sıfırdan başladık

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Usta çalıştırıcı her zamanki gibi öğrencilerini rehavete karşı da uyardı. Avcı "Şu an puan farkına bakmayacağız. Sıfırdan başlamış gibi görüyoruz. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edeceğiz. Bizi saha dışına çekmeye çalışanlar da olacak. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz" dedi. Başarılı çalşıtırıcı sadece maç kazandıkları ve henüz hiçbir kupayı müzelerine götürmediklerihi hatırlatarak oyuncularının konsantrasyonlarını yüksek tutmasını istedi.