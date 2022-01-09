Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sahibini bulamayan tek pozisyon sol bek. Burada 5 farklı oyuncu forma giydi. Karadeniz devi şampiyonluk için rakiplerine fark atmışken en ufak bir detayı atlamak istemiyor. Bu sebeple teknik direktör Abdullah Avcı sol beke de bir takviye istemişti.