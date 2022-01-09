Haberler Trabzonspor Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi. Transferde hareketli günler geçiren bordo-mavililer, sol bek sorununu Tymoteusz Puchacz ile çözdü. Yıldız futbolcu için verilen scout raporuna ise Fotomaç ulaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sahibini bulamayan tek pozisyon sol bek. Burada 5 farklı oyuncu forma giydi. Karadeniz devi şampiyonluk için rakiplerine fark atmışken en ufak bir detayı atlamak istemiyor. Bu sebeple teknik direktör Abdullah Avcı sol beke de bir takviye istemişti.

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Usta hocanın isteği doğrultusunda bir süredir görüşmelerin sürdüğü Tymoteusz Puchacz konusunda Union Berlin'den olumlu yanıt alınmıştı. 22 yaşındaki sol bek bugün şehre geliyor.

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

SERT BİR OYUNCU

Yeni sol bek Tymoteusz Puchacz için scout ekibinin verdiği rapora FOTOMAÇ ulaştı. Scout ekibinin defalarca izleyip beğendiği Polonyalı sol beke teknik direktör Abdullah Avcı da onay vermişti.

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

İşte bordo-mavili ekibin scoutlarının Polonyalı sol bek için verdikleri olumlu rapor: "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu"

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

TAM BİR MAKİNE

Trabzonspor'un son transferi Tymoteusz Puchacz oldukça güçlü bir oyuncu. Saha içinde ikili mücadeleden hiç çekinmeyen 22 yaşındaki oyuncu sadece 1 defa sarı kart cezası sebebiyle maç kaçırdı. Sakatlık yüzünden hiç sahaya çıkmamazlık etmedi. Enfeksiyon yüzünden 7 gün takımından uzak kaldı. Devamlılığı da Abdullah Avcı için tercih sebebi oldu.

Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

Tymoteusz Puchacz kariyerinde 194 maça çıktı. 18 gol attı, 16 asist yaptı. 34 gole direkt etkisi oldu.

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