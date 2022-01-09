Puchacz geliyor! Yıldız futbolcu için verilen rapora Fotomaç ulaştı

İşte bordo-mavili ekibin scoutlarının Polonyalı sol bek için verdikleri olumlu rapor: "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu"
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Trabzonspor'un son transferi Tymoteusz Puchacz oldukça güçlü bir oyuncu. Saha içinde ikili mücadeleden hiç çekinmeyen 22 yaşındaki oyuncu sadece 1 defa sarı kart cezası sebebiyle maç kaçırdı. Sakatlık yüzünden hiç sahaya çıkmamazlık etmedi. Enfeksiyon yüzünden 7 gün takımından uzak kaldı. Devamlılığı da Abdullah Avcı için tercih sebebi oldu.
Tymoteusz Puchacz kariyerinde 194 maça çıktı. 18 gol attı, 16 asist yaptı. 34 gole direkt etkisi oldu.