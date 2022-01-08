Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor , devre arası transfer döneminin de yıldızı olmayı başardı. Bordo-mavililer, Wuhan'ın Fildişili kanadı Kouassi ve Başakşehir'in sağ kanadı Edin Visca 'nın ardından Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz 'yı da yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlıyor.

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk devresinde sol bek mevkiinde birçok ismi denemiş ancak istediği verimi alamamıştı. Puchacz'in gelişi ile bu problem sona erecek. Fırtına'nın stoper takviyesi için de girişimleri devam ediyor.