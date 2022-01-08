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Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Trabzonspor transfer haberleri: Bordo-mavililer, Visca’nın ardından üçüncü transfer bombasını da patlattı. 22 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, yarım sezonluk imza için yarın Trabzon’a geliyor. Puchacz'in gelişi ile sol bek problemi sona erecek. Fırtına'nın stoper takviyesi için de girişimleri devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transfer döneminin de yıldızı olmayı başardı. Bordo-mavililer, Wuhan'ın Fildişili kanadı Kouassi ve Başakşehir'in sağ kanadı Edin Visca'nın ardından Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz'yı da yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlıyor.

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk devresinde sol bek mevkiinde birçok ismi denemiş ancak istediği verimi alamamıştı. Puchacz'in gelişi ile bu problem sona erecek. Fırtına'nın stoper takviyesi için de girişimleri devam ediyor.

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

7 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Puchacz 23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gözlerini açtı. Profesyonel kariyerine 2017'de Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Union Berlin'e imza attı. Ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Puchacz yalnızca 7 maça çıkabildi, 2 asist yaptı.

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