TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

Süper Lig'in ikinci devresine de kaldığı yerden devam eden lider Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor engelini de tek golle geçmeyi başardı. Fırtına'da transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek.