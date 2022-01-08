Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de ikinci devreye de fırtına gibi başlayan ve sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

Süper Lig'in ikinci devresine de kaldığı yerden devam eden lider Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor engelini de tek golle geçmeyi başardı. Fırtına'da transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken'e onay verdi

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bitirmeye çok yakın olan Fırtına, Bodo Glimt'ten Ola Solbakken için de bastırıyor. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu için geri adım atmadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor