TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ÇİZGİ FİLM KAHRAMANI
"Adeta sevimli hayalet Casper gibi rakiplerinin içinden geçiyor" diyordu maçı anlatan spiker. Evet, Nwakaeme rakiplerini geçerken Casper, orta yaparken Tsubasa, top sürerken yavaş gibi görünse de etkisi itibarıyla Sonic gibi. Genel itibarıyla fantastik çizgi film karakterlerinin futbol sahalarındaki karşılığı gibi Nijeryalı oyuncu…
Onun gösterişli oyununa, Trabzonspor'un istatistik yelpazesindeki bolluğa rağmen sıkıntılı bir maç oldu Malatyaspor maçı. Yeni Malatyaspor'un eksikleri de göz önüne alındığında Trabzonspor'un bir türlü maçı kopartamaması ligin geri kalanında nasıl maçlar oynayabileceğine dair ipucu verdi.
Şunu muhakkak eklemem gerekiyor: Beklentilerin altındaki oyuna, düşük tempoya, sakatlıklara, basit hataların çok fazla acı verme ihtimallerinin direkten dönüşüne şahit olduğumuz bu maçta Trabzonspor bir klişeyi daha yıkarak yoluna devam etti.