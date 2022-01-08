TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Bakasetas'ın beklentilerin altındaki oyuna rağmen oyunda kalması doğru tercihti zira en kötü oyunda bile skora etki edebilecek meziyetlere sahipti Yunan oyuncu. Sakatlıklardan sonra bir türlü temposunu bulamadı. O da Cornelius ve Nwakaeme gibi Visca'yı bekliyor. Visca demişken, onun maliyetinin neden fazla olmadığını sanıyorum anlamışızdır.

Trabzonspor bu sezon bu maça kadar 8 kez tek farklı kazanmıştı, bu galibiyetle birlikte 9. tek farklı maçını kazanmış oldu. Şampiyonlukların tuhaf ve şaşırtıcı hikayeleri vardır. Ve her hikaye kendi şampiyonuyla birlikte güzelleşir.