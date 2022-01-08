Haberler Trabzonspor SPOR HABERİ - Trabzonspor'dan tarihi puan! 20. hafta sonunda...

SPOR HABERİ - Trabzonspor'dan tarihi puan! 20. hafta sonunda...

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 11:53
SPOR HABERİ - Trabzonspor'dan tarihi puan! 20. hafta sonunda...

Ligde 1995-96 sezonu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 20. haftasında topladığı 51 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Karadeniz ekibi, son yıllarda en başarılı olduğu 2010-2011 sezonunda 44 puan topladığı 20. haftadan da 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

AVCI İLE DURDURULAMIYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 52 lig maçında 33 galibiyet, 15 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

SAHASINDA 306 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 306 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, böylece sahasındaki son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

Avcı onay verdi! G.Saray da istiyordu Devamını Oku BUNU DA OKU
Dikkat çeken yorum! "Visca'yı bekliyor" Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!
Kar yağışı ve sağanak yağmur kapımızda! Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor