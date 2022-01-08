Kaldı 18 maç

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya güzel başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı şöyle konuştu: "Her maç zor. Rakibe belki bir tane fırsat verdik ama hep oyunun içindeydi. İlk yarı oyun çok durdu. Rakip oyun disiplininden savunma anlamında hiç çıkmadı. 3-0'a da 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Rakibi hiç devreye sokmadan 3 puanı aldık. Geri sayıma giderken kazanmak önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 18 maç kaldı. Hiçbir şey kazanmadık, yine bir 3 puan kazandık. Enerjimiz yüksek. Şehir destek veriyor. Bir maç fazlasıyla en yakın rakipten 10 puan öndeyiz. Yolumuza devam ediyoruz." Avcı, transferle ilgili olarak ise Puchacz'ın bir aksilik olmazsa pazar günü şehre geleceğini, stoper için de temaslara devam ettiklerini söyledi.