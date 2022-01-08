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Güzel bir aileyiz

İsmail Köybaşı mücadele sonrasında şunları söyledi: "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor. Bıraktığımız yerden devam ettik. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Güzel bir aileyiz
İsmail Köybaşı mücadele sonrasında şunları söyledi: "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor. Bıraktığımız yerden devam ettik. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun"
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