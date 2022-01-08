İsmail Köybaşı mücadele sonrasında şunları söyledi: "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor. Bıraktığımız yerden devam ettik. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun"
İsmail Köybaşı mücadele sonrasında şunları söyledi: "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor. Bıraktığımız yerden devam ettik. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun"