Gerçek bir sihirbaz

Türkfutbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden olan Anthony Nwakaeme sakatlığı sebebiyle ilk devrenin son 3 maçını kaçırmıştı. Nijeryalı yıldızın futbolu ne kadar özlediği dün ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbol sanatçısı, Yeni Malatyaspor'a karşı harika bir futbol ortaya koydu. Andreas Cornelius'un golünde asisti yapan isim olan Nwakaeme rakip bekle teke tek kaldığında attığı ters çalımlarla da baş döndürdü. Öyle ki bir poziyonda 4 rakibini birden geçerek sadece rakiplerini değil, ekran başında maçı takip edenleri dahi çalımladı. Maç sonu "Bizim için önemli bir galibiyetti. Visca da aramıza katıldı. Çok iyi transfer" dedi