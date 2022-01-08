Edin Visca: 2-3 sene şampiyonluk bizim

Trabzonspor, Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca için imza töreni düzenledi. 31 yaşındaki sağ kanat art arda birkaç şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Visca, Trabzonspor camiasının yıllardır kendisini istediğini söyleyerek Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na teşekkür etti. Boşnak yıldız, "Bu transfer gerçekleşti sonunda. Ben de zorladım, hocayla konuştum. Sayın Göksel başkanla konuştum, ondan izin aldım. Başkanım 'Beni yıllardır isteyen bir camia, burada her şeyi yaşadım, şimdi sıra oraya gitmek, şampiyonluğu yaşamak, birkaç yıl orada olmak istedim' dedim. Bu kulüp örnek bir kulüp ve coşkulu taraftarı var. Ben de bu ailenin parçası olmak istedim. Artık buradayım. Heyecanlıyım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

AİLE ATMOSFERI VAR

Visca şöyle devam etti: "Bugünden sonra benim görev sahada. Elimden geleni bugüne kadar yaptım. Burada taraftarlarla ve sizle beraber daha fazla yapacağım. 2 gün içinde bunu hissettim. Burada aile atmosferi var. Ben de bu gün akşam (Malatya maçı) oynamak istiyorum ama kurallar böyle. Herkes için hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi tek bu sene şampiyonluk hedef değil, birkaç sene Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz. İstekli ve motive geldim. Bunun tekrar altını çiziyorum, 2-3 sene Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp sahada gerekeni yapacağız. Benim asıl işim sahada ve bunu herkese göstereceğim. Yeni bir başlangıç ve heyecanlar için buraya geldim."

1461 FORMA ALDI

Bosna Hersek'in nüfusunu soran ve Visca'dan 3 milyon yanıtını alan Ahmet Ağaoğlu, "Yaz 3 bin forma" dedi. Visca ise Bosna Hersek'e forma göndereceğini belirterek, "Bosna'dan çok mesaj geldi. Herkes atmosferin müthiş olduğunu ve izlediklerini söylediler. Herkes mutlu oldu. Dün de bu mutluluğu hissettim. Onu da inşallah sahada yansıtacağım. Bosna'da şimdi bordo mavi çok taraftar olacak. Ben oyuncularla konuştum, 'bir numara var' dediler. Bosna'da biliyorsunuz ben köydeyim. '1061' dediler ben de tamam alıp göndereceğim dedim" diye konuştu. Ağaoğlu, Bosna Hersek'te köyde olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu için forma sayısında yüzde 50 indirim yaptıklarına işaret ederek, "61'i doğru tahmin ettin ama 1061 diye bir rakam yok Trabzon'da. Yüzde 50 indirim yapıyoruz 1461" dedi.