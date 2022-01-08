Dinmeyen Fırtına

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, dört beraberlik alan ve sadece bir kez kaybeden lider Trabzonspor, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da Yeni Malatyaspor'a şans tanımadı. Fırtına, muhteşem taraftarının önünde kritik maçın 23. dakikasında öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Karadeniz devi bu galibiyetle takipçisi Konya ile puan farkını 12'ye çıkardı.

BİR İLKİ BAŞARDI

Teknik direktör Abdullah Avcı ile bütün istatistikleri alt üst eden Trabzonspor, yeni bir rekora daha imza attı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 49 puan toplayan bordo-mavililer, lig tarihinde 1995-96 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşmayı başardı. Karadeniz devi, 1995- 96'da 20 maçta 51 puanı hanesine yazdırmıştı. Fırtına önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek ve ardından Giresunspor'u Akyazı'da ağırlayacak