Bordo-mavi karnaval

Süper Lig'in açık farkla lideri olan bordo- mavililer dün de Yeni Malatyaspor'a karşı müthiş bir taraftar desteğini arkasına alarak oynadı. Trabzon'da maç günleri erken saatlerde başlayan heyecan 20.00'ye doğru doruklara çıktı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde ısınma sırasında oyuncuları yüreklendiren tezahüratlarda bulundular. 90 dakika boyunca da hiç susmadan desteklerini sürdürdüler. 61. dakikada telefon ışıklarıyla yaptıkları şov da görülmeye değerdi. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler.