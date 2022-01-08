Birlikte hareket etmeliyiz

Divan Genel Kurulu'na katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu yıl şampiyon olacaklarını söyledi. Ağaoğlu, "Trabzonspor rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım değildir. Güçlü rakip sizin direncinizi, mücadele gücünüzü arttırır. Bizim her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var. Bu şekilde elde edilen şampiyonluk anlam kazanır. 22 Mayıs'ta hakemin son düdüğü çaldığında inşallah başarıya ulaşan, başarıyı yakalayan takım biz oluruz. Biz camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde başarıyı yakalamak hayalperestlik olur" dedi.

SÜRMEN İLE DEVAM

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu, Hamamzade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Divan Başkanı Ali Sürmen tek listeyle seçimlere girdi. Sürmen yeniden Divan Başkanı seçildi.