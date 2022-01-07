Visca Trabzon'u salladı

THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan dün öğle saatlerinde kente ulaşan Bosna Hersekli yıldızı, havalimanında çok sayıda bordomavili taraftar karşıladı. Tezahüratlar ve sevgi gösterileri eşliğinde terminalden çıkan 31 yaşındaki oyuncu, elini kalbine götürerek taraftarları selamladı. Burada yaptığı kısa açıklamada, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" diyen Edin Visca, kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılarak hastaneye gitti ve sağlık kontrolünden geçti.

18'İ GİYDİ, SAHAYA İNDİ

Visca, Trabzonspor'da 18 numaralı formayı giyecek. Yıldız isim dün bordo- mavili formayı ilk kez sırtına geçirip, Şenol Güneş Stadı'na ayak bastı. Bugün başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni yapılması bekleniyor. Ara transfer 12 Ocak'ta açılacağı için bu akşam forma giyemeyecek olan Visca haftaya Sivas'a karşı sahada olacak.