Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Her maç zor. Rakibe belki 1 tane pozisyon verdik ama rakip oyunun hep içindeydi. Rakibimiz savunma anlamında hiçbir şekilde disiplinini bozmadı.

Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 1-0'a da, 3-0'a da 3 puan veriyorlar.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Geri sayıma gittiğimiz bu dönemde, bu önemliydi. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız.

"PUCHACZ GELİYOR"

Transfer dönemi başlamadan biz transferi bitirdik. Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız.

Djaniny'nin sakatlığının net raporu gelecek, ona göre de bir planlama yapacağız.