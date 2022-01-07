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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE 🔥 | TS maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan lider Trabzonspor'un maçıyla başlıyor. Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Trabzonspor 15 maçtır evinde kaybetmiyor ve bu seriyi sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 20:21
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE 🔥 | TS maçı canlı

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

10. KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞACAK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.

2 İSİM KADRODA YOK

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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