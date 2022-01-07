Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE 🔥 | TS maçı canlı

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

10. KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞACAK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.

2 İSİM KADRODA YOK

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.