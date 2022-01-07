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Trabzonspor Tymoteusz Puchacz ile anlaştı! İşte geliş tarihi

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de olduğu gibi transferde de fırtına gibi esen Trabzonspor bir bomba daha patlatıyor. Bordo-mavililer, Kouassi ve Visca'nın ardından Unıon Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelecek. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 14:28
Trabzonspor Tymoteusz Puchacz ile anlaştı! İşte geliş tarihi

Trabzonspor Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı. Polonyalı oyuncu Puchacz, sözleşme imzalamak için 8 Ocak Cumartesi Trabzon'a geliyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Kouassi ve Visca'nın ardından üçüncü transferine imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor, Unıon Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaştı.

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelecek.

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