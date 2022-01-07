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TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ligde rakiplerine puan farkı atarak lider konumda bulunan bordo-mavili takımın başkanı Ağaoğlu, şampiyonlukla ilgili "Olimpiyatlardaki mesela 400 metre yarışında önde gidiyorsunuz, rakiplerinizle mesafeniz 30-40 metre. Son düzlüğe geldiğinizde arkanızda bıraktığınız mesafe değil, önünüzdeki mesafe sizi şampiyonluğa taşır" ifadelerine yer verdi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 14:09
TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu, Hamamzade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Divan Başkanı Ali Sürmen tek listeyle seçimlere girdi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, yöneticiler ve divan kurulu üyeleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bazı yorumcuların bordo-mavililerin 37 yıl sonra şampiyonluğa oynadığı sözlerine katılmadığını belirterek, "Bizim daha 10 yıl oldu şampiyonluğu alalı. 2010-11 unuttunuz mu? 37 yıl sonra değil, 10 yıl sonra inşallah 8. şampiyonluğa gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

AHMET AĞAOĞLU: CAMİANIN DESTEĞİ OLMASAYDI BUGÜNLERE GELEMEZDİK

Ali Sürmen'in ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, bu noktaya gelmelerinde camianın büyük bir destek verdiğini söyleyerek, "İşler iyi gittiği zaman herkes size sempatiyle bakar, işler bir kere ters gitmeye görsün. Desteğe yardıma en çok ihtiyacımız olduğumuz dönemdir. Yönetimimizin arkasında duran bize her zaman güç ve destek veren Ali Sürmen'e, üyelerimize kurul başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp ve bu takım bir noktaya geldiyse onların katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Biz camia olarak yönetimiyle kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin ötesinde olur. Omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak buraya geldik" dedi.


TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

"RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

Uzun yıllardır sporun içinde olduğunu ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Şampiyonluk yarışı bugün yeniden başlıyor. Olimpiyatlar üzerinden örnek veriyorum; 400, 800, 1500 metrede önde gidiyorsunuz. Arkadaki rakiplerle aranızda mesafe 20-40 metre. Arkanızdaki mesafe mi önünüzdeki mesafe mi başarıya taşıyacak? Son düzlüğe geldiğinizde arkanızda bıraktığınız mesafe değil, önünüzdeki mesafe sizi şampiyonluğa taşır. Önde 19 maç var. Bugün lig yeniden başlıyor. Puan farkına güvenip hareket edersek, hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Aynı ciddiyet ve disiplinle rakiplerimize saygı duyarak. Bugün şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha var. Yok sayarsak en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Bunu yapan takımların sonunun hüsran olduğunu görürüz. Trabzonspor rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım değildir. Güçlü rakip sizin direncinizi, mücadele gücünüzü arttırır. Bizim her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var. Bu şekilde elde edilen şampiyonluk anlam kazanır" açıklamasında bulundu.


TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

"22 MAYIS'TA HAKEMİN SON DÜDÜĞÜYLE İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK NASİP OLUR"

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Allah nasip eder de şampiyon olursak hazırlıklı olmak lazım. Sabırlı olalım, hedef doğrultusunda mücadele eden rakiplere saygı duyalım. 22 Mayıs'ta ligin sonu geldiğinde, hakemin son düdüğü çaldığında inşallah başarıya ulaşan, başarıyı yakalayan takım biz oluruz ama Trabzonspor Başkanı olarak bu benim için bugün sadece bir temenni. Bu mücadele sonunda Allah bize şampiyonluğunu nasip ettiğinde o gün bunu hep birlikte kutlarız ama o gün bugün değil. Bugün mücadele, sportif anlamda savaş ve birlikte o hedef doğrultusunda hareket etme günüdür" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Seçimlere tek listeyle giren mevcut Divan Başkanı Ali Sürmen yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Sürmen'in asil listesinde; "Muharrem Arz, Mehmet Ongan,Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Hadi Eyüpoğlu, İsmail İnan, Temel Kazancıoğlu,Osman Çavuşoğlu, Çoşkun Anahar, Merih Cengiz Semerci yer aldı. Yedek listede ise Kenan Sönmez, Ali Sait Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Ali Galip Diyadin, Cevdet Ulusoy bulunuyor.

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