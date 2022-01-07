TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Son düzlükte..."

AHMET AĞAOĞLU: CAMİANIN DESTEĞİ OLMASAYDI BUGÜNLERE GELEMEZDİK



Ali Sürmen'in ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, bu noktaya gelmelerinde camianın büyük bir destek verdiğini söyleyerek, "İşler iyi gittiği zaman herkes size sempatiyle bakar, işler bir kere ters gitmeye görsün. Desteğe yardıma en çok ihtiyacımız olduğumuz dönemdir. Yönetimimizin arkasında duran bize her zaman güç ve destek veren Ali Sürmen'e, üyelerimize kurul başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp ve bu takım bir noktaya geldiyse onların katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Biz camia olarak yönetimiyle kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin ötesinde olur. Omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak buraya geldik" dedi.





