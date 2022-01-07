SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi!

Fırtına, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Edin Visca'yı renklerine bağlamıştı.Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için imza töreni düzenledi.

Edin Visca'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle, Trabzonspor camiası beni yıllardır isteyen bir camia. Sayın Ahmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum bu transfer için. Bu kulüp örnek bir kulüp. Coşkulu bir taraftarı var. Ben de bu ailenin bir parçası olmak istedim. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Artık benim işim sahada. Elimden geleni her zamanki gibi yapacağım. Bu iki gün içinde aile ortamını da hissettim. İnşallah hayırlısı olsun herkes için. Hedefim sadece bu sene şampiyonluk değil, birkaç sene şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Bu camia bence bunu hak ediyor. Bu akşam oynamak isterdim ama kural maalesef böyle. Hedefim sadece bu sene değil, birkaç sene şampiyonluk yaşamak. Trabzonspor beni yıllardır istiyordu, Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, elimden gelenin fazlasını yapacağım.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söz aldığı Edin Visca, 1461 adet Trabzonspor forması satın alarak Bosna Hersek'teki vatandaşlarına hediye edecek