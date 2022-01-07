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SON DAKİKA - Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti! İşte o sözler

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takıma veda etti. Sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacak olan 27 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yolunda bordo-mavililere başarılar diledi ve kısa ayrılık sonrası çok daha güçlü döneceğini belirtti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 12:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 12:25
SON DAKİKA - Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti! İşte o sözler

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan gelişmeyi duyurdu. Sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacak olan 27 yaşındaki futbolcu, çok daha güçlü şekilde geri döneceğini ifade etti.

Abdulkadir Parmak'ın açıklaması şu şekilde:
Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum.

Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim.

Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim.

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