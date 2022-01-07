Abdullah Avcı: Gelin hep birlikte horona duralım

Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısı öncesi şampiyonluk yolunda taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, kulübün resmi sitesinden taraftarlara seslenerek Yeni Malatyaspor maçına davet etti. "Bizim bir oyun planımız var" diyen Avcı, "Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere, biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya, aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın. Gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.