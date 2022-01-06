TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek bombası! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kouyate ve Visca'nın ardından bir bomba daha patlamak üzere... Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Almanya'da buldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIYOR

Fırtına, Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Polonyalı Tymoteusz Puchacz ile 6 aylığına kiralık olarak el sıkıştı.

Hem Alman ekibi hem de oyuncuyla anlaşan bordo-mavililerin, transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

TYMOTEUSZ PUCHACZ KİMDİR?

23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Tymoteusz Puchacz profesyonel futbol kariyerine 9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan takımında başlayan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. Sezon başında Lech Poznan'dan Union Berlin'e transfer oldu. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.