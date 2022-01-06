Edin Visca: Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, "Heyecanlıyım, mutluyum ve Trabzonspor'a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum" dedi. Boşnak futbolcu, "Bana çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Sayın Ahmet başkana da teşekkür ediyorum. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız" dedi.

AVCI BENİM ÖĞRETMENİM

Bordo-mavili takımdan daha önce de tekliler aldığını söyleyen Visca, "Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor. Çok yakın hissediyorum. İmzadan sonra taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan övgüyle bahseden Visca, "Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada" diye konuştu.

4.3 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, Visca'nın maliyetini oduyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Başakşehir'e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin euro ödenecektir. Visca ile 3.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya bu yıl 750 bin euro, ardından da her sezon için 1.5'ar milyon euro ödenecek" ifadesini kullandı.