Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Özellikle futbolcunun yerli statüsünde oynaması ve defansın her bölgesinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor olması nedeniyle Karadeniz devi bu transferde ısrarcı davranacak. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu başarılı oyuncunun işini bir an önce bitirmek isteyen Trabzon, elini çabuk tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da ısrarlı Kaan'ın alınmasını talep ediyor.