Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Özellikle futbolcunun yerli statüsünde oynaması ve defansın her bölgesinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor olması nedeniyle Karadeniz devi bu transferde ısrarcı davranacak. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu başarılı oyuncunun işini bir an önce bitirmek isteyen Trabzon, elini çabuk tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da ısrarlı Kaan'ın alınmasını talep ediyor.
10 MAÇTA FORMA GİYDİ
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayı sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, Serie A'da bu sezon 10 maçta forma şansı buldu. Genelde yedek bekliyor.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Piyasa değeri 5 milyon euro olan Kaan hem stoper, hem orta saha hem de sağ bekte forma giyebiliyor. Milli futbolcu kariyerinde Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf takımlarında top koşturdu.