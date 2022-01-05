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Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 46 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'nın gündeminde yer alan isim ise Kaan Ayhan... Bordo-mavililer, ilk görüşmede 5 milyon euro isteyen Sassuolo kulübünün inadını kırmayı hedefliyor. Tecrübeli stoperin gelmek istemesi nedeniyle Fırtına teklif yükseltecek. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Karadeniz devinin stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi Kaan Ayhan olmuştu. Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu. Ancak İtalyan kulübü, 27 yaşındaki futbolcusunu kiralık göndermek istemediğini, satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon euro talep etti.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

TAKIMINDA ÇOK MUTSUZ

Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da çok fazla süre bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Bordomavili kurmaylar, bu sezon Serie A'da 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçme kararı verdi.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

Özellikle futbolcunun yerli statüsünde oynaması ve defansın her bölgesinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor olması nedeniyle Karadeniz devi bu transferde ısrarcı davranacak. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu başarılı oyuncunun işini bir an önce bitirmek isteyen Trabzon, elini çabuk tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da ısrarlı Kaan'ın alınmasını talep ediyor.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayı sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, Serie A'da bu sezon 10 maçta forma şansı buldu. Genelde yedek bekliyor.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon euro olan Kaan hem stoper, hem orta saha hem de sağ bekte forma giyebiliyor. Milli futbolcu kariyerinde Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf takımlarında top koşturdu.

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! İşte yapılacak teklif

ALMANYA'DA OYNADI TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Almanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye'yi tercih ederek Ümit Milli Takım formasıyla ayyıldızlı renklere gönül veren Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda ise 45 kez forma giydi. Kaan milli takımda 4 de gol kaydetti.

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