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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 15:51
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan oyunculardan Trondsen, Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ile Koita ise salonda çalıştı.

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