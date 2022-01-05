Trabzonspor'a gurbetçi golcü önerisi! "Deniz Undav transfer olursa..."

Ligi'nde liderliğe taşıyan isimlerden birisi oldu. Almanya doğumlu olan Deniz Undav'ın Union SG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor İzleme Komitesi'nden yönetime önemli bir isim önerisi geldi. Bu futbolcu, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav olduğu öğrenildi. 25 yaşında 1.78 boyunda olan Deniz Undav, performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu.