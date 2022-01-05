Trabzonspor'a gurbetçi golcü önerisi! "Deniz Undav transfer olursa..."

Ligi'nde liderliğe taşıyan isimlerden birisi oldu. Almanya doğumlu olan Deniz Undav'ın Union SG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor İzleme Komitesi'nden yönetime önemli bir isim önerisi geldi. Bu futbolcu, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav olduğu öğrenildi. 25 yaşında 1.78 boyunda olan Deniz Undav, performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu.
Union Saint-Gilloise büyük bir sürprize imza atıp Belçika'da liderlik koltuğuna otururken Deniz Undav attığı goller ve asistleriyle başarıda aslan payına sahip isim oldu. 25 yaşındaki forvet oyuncusu forma giydiği 21 maçta 16 gol atıp, 9 da asist yaptı. 25 gole doğrudan katkı sağlayan Deniz Undav, şimdiden birçok Avrupa kulübünü de peşine takmayı başardı. İzleme Komitesi, Deniz için, "Potansiyeli yüksek. Alınırsa Trabzonspor'a katkısı yüksek olur" notunu düştü.