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Trabzonspor Edin Visca'yı kadrosuna kattı!

Ve beklenen oldu... Edin Visca kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi. Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 14:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 14:53
Trabzonspor Edin Visca'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı başladı. İlk olarak Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına, büyük bir bomba daha patlattı ve Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, artık Trabzonspor forması ile Süper Lig'de mücadele edecek. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

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