SON DAKİKA - Trabzonspor Edin Visca transferini KAP'a bildirdi!

Şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Trabzonspor gücüne güç katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer ara transfer döneminin bombasını Edin Visca ile patlattı.

Fırtına, Boşnak yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Bordo mavililer, Başakşehir'e yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve yıldız oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."