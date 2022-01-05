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SON DAKİKA - Trabzonspor Edin Visca transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider Trabzonspor, Edin Visca'ya kavuştu. Bordo-mavililer, Boşnak yıldızın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 16:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 16:37
SON DAKİKA - Trabzonspor Edin Visca transferini KAP'a bildirdi!

Şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Trabzonspor gücüne güç katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer ara transfer döneminin bombasını Edin Visca ile patlattı.

Fırtına, Boşnak yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavililer, Başakşehir'e yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve yıldız oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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