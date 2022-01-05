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Giden yanıyor

Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Giden yanıyor
Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu. Almanya kariyerinde toplam 37 maça çıkan Norveçli forvet bekleneni veremedi, sezonu tüm kulvarlarda 6 gol, 3 asistle tamamladı. Kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'ın yolunu tutan Sörloth, burada da hayal kırıklığı yarattı. 15 La Liga maçında boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu sadece 1 gol atabildi.
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