Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!

Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla açık ara lider bitiren Trabzonspor, Avrupa'nın dev takımlarını solladı. Abdullah Avcı, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplatan hocalar arasına girdi.
Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla açık ara lider bitiren Trabzonspor, Avrupa'nın dev takımlarını solladı. Abdullah Avcı, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplatan hocalar arasına girdi.
2021'de Türkiye'de 97 puan ile en fazla puan alan Fırtına, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın bile önünde. Bu sezonki puan ortalaması 2.42 olan Avcı, Avrupa'nın elit hocaları arasına da girdi.
Bordo-mavili çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde sadece Shakhtar Donetsk'ten Roberto De Zerbi (2.61), Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann (2.47), Dinamo Kiev'den Mircea Lucescu (2.50) ve Manchester City'den Pep Guordiola (2.52) tarafından geçildi. Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde bu sezon en fazla puan alan teknik adam ise De Zerbi oldu.