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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 46 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'nın dev takımlarını sollarken; teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok puan toplayan hocalar arasına girerek tarihi bir başarı elde etti. Tecrübeli teknik direktör artık elit kategoride. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!

Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla açık ara lider bitiren Trabzonspor, Avrupa'nın dev takımlarını solladı. Abdullah Avcı, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplatan hocalar arasına girdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!

2021'de Türkiye'de 97 puan ile en fazla puan alan Fırtına, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın bile önünde. Bu sezonki puan ortalaması 2.42 olan Avcı, Avrupa'nın elit hocaları arasına da girdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!

Bordo-mavili çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde sadece Shakhtar Donetsk'ten Roberto De Zerbi (2.61), Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann (2.47), Dinamo Kiev'den Mircea Lucescu (2.50) ve Manchester City'den Pep Guordiola (2.52) tarafından geçildi. Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde bu sezon en fazla puan alan teknik adam ise De Zerbi oldu.

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