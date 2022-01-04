Trabzonspor yıldız gibi parlıyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un yıldız gibi parladığını söyledi. Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece ligdeki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



RAKAMLARIN DİLİ



46: Abdullah Avcı önderliğinde ligde fırtınalar estiren Trabzonspor, 19 maçlık ilk yarıyı 46 puanla ve en yakın takipçisinin 7 puan önünde zirvede tamamladı.

1: Fileleri 43 kez havalandırarak en skorer takım unvanını elinde tutan Karadeniz devi, kalesinde gördüğü 14 golle bu alanda en az gol yiyen takım konumunda.

39: Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 19 maçlık periyotta 3'ü kırmızı 36'si sarı olmak üzere toplam 39 kez kart gördü. Uğurcan Çakır, Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen kırmızı kart gören isimler.

HER ALANDA ZİRVEDE

Fırtına, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider bitirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Karadeniz devi, ilk yarıda 14 galibiyetle en fazla galip gelen, 1 mağlubiyetle de en az mağlup olan takım konumunda bulunuyor.

DİPTEN EN TEPEYE



Geçen sezon ligin sekizinci haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı ile Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

BİR KEZ KAYBETTİ



Karadeniz devi bu sezon Süper Lig'de ilk 19 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken, şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakalamış durumda.



51 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET



Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 51 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Fırtına, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda G.Saray'a 2-0, F.Bahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilip seriyi bitirdi.



FIRTINA PES ETMİYOR



Fırtına, geçtiğimiz yıl takımın başına geçen Abdullah Avcı yönetiminde 10 maçta geri dönüşe imza attı. Geçen sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz devi, bu dönem ise G.Saray, Alanya, F.Bahçe, Çaykur Rize ve Altay karşısında geri dönüşe imza attı.