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Trabzonspor Hannes Wolf transferinde Celtic ile yarışıyor!

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 7 puan fark atarak ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor, ocak ayında takıma bir ofansif orta saha takviyesi yapmak istiyor. Bordo mavililer bu doğrultuda listesine Hannes Wolf'u alırken Alman basınından BILD, transferde Celtic'in rakip olduğunu belirtti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 14:42
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Trabzonspor Hannes Wolf transferinde Celtic ile yarışıyor!

Süper Lig'in ilk yarısında olağanüstü bir performans göstererek lider konumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde takımı daha da güçlendirmeye kararlı. Bordo mavililer bu doğrultuda gündemine Hannes Wolf'ü alırken, BILD transferde Celtic ile yarışıldığını duyurdu.

Trabzonspor Hannes Wolf transferinde Celtic ile yarışıyor!

"BÜYÜK BİR YETENEK OLACAK"

'Celtic Hannes Wolf için iki takımla yarışıyor' başlığıyla verilen haberde, Hannes Wolf'ün Borussia Mönchengladbach'ta takımda düşünülmeyen 6 kişiden biri olduğu ve gelen tekliflerin dinleneceği yazıldı.

Haberde, Celtic'in Trabzonspor ve Rapid Wien ile yarıştığı Wolf için 'büyük bir yetenek olacak' şeklinde bahsedildi.

22 yaşındaki ofansif orta sahanın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piayasa değeri ise 5 milyon Euro...

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