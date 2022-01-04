Trabzonspor Hannes Wolf transferinde Celtic ile yarışıyor!

Süper Lig 'in ilk yarısında olağanüstü bir performans göstererek lider konumda bulunan Trabzonspor , ara transfer döneminde takımı daha da güçlendirmeye kararlı. Bordo mavililer bu doğrultuda gündemine Hannes Wolf 'ü alırken, BILD transferde Celtic ile yarışıldığını duyurdu.

"BÜYÜK BİR YETENEK OLACAK"

'Celtic Hannes Wolf için iki takımla yarışıyor' başlığıyla verilen haberde, Hannes Wolf'ün Borussia Mönchengladbach'ta takımda düşünülmeyen 6 kişiden biri olduğu ve gelen tekliflerin dinleneceği yazıldı.

Haberde, Celtic'in Trabzonspor ve Rapid Wien ile yarıştığı Wolf için 'büyük bir yetenek olacak' şeklinde bahsedildi.

22 yaşındaki ofansif orta sahanın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piayasa değeri ise 5 milyon Euro...