Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kozu belli oldu! Djaniny yerine Nwakaeme...

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor'da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar başlayacak. 7 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor maçıyla açılışı yapacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlanırını yapıyor.

Özellikle Afrika Uluslar Kupası, Avcı'yı zora sokuyor. Yeni transfer Kouassi ve takımın önemli kozlarından Djaniny'nin ülke milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda olacak olması keyifleri kaçırıyor. Ancak Abdullah Avcı ve yardımcıları Anthony Nwakaeme'nin geri dönüşüyle bir nebze olsun rahatladı.

Nijeryalı futbolcu yeniden Trabzon'a döndü ve sakatlığını atlatarak takıma katılıyor. Ligin ilk yarısında da Abdullah Avcı'nın en verim aldığı oyunculardan olan 32 yaşındaki yıldız bir kez daha ilk 11'e geri dönecek. Ayrıca Nwakaeme'nin takım üzerindeki etkisi ve lider özellikleri de bir diğer olumlu ayrıntı oluyor.

Milliyet'in haberine göre, Kouassi ve Djaniny de Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımın bilhassa hücum hattında daha da güçleneceği belirtiliyor. Ligdeki şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda Nwakaeme, Djaniny, Kouassi ve Cornelius gibi güçlü hücum hattının çok faydalı olacağı kaydediliyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Anthony Nwakaeme'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması bir diğer önemli konu durumunda. 2018 yılından beri Trabzonspor forması giyen Nijeryalı futbolcu artık kulüple özdeşleşti. Taraftarların çok sevdiği oyuncu için bordo-mavili kulüp özel olarak çalışıyor. Sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor. 32 yaşındaki futbolcu Avrupa'da da bazı kulüpler tarafından izleniyor.