TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

Süper Lig 'de en yakın rakibi Konyaspor'a 7 fark atan Trabzonspor , ilk yarıyı lider kapattı. Bordo-mavililer ikinci yarıda da bu formunu sürdürmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri de defans bölgesi. Buraya bir yabancı bir de yerli takviye yapmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde Adana Demirsporlu Samet Akaydın var.