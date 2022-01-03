Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerin listesindeki isimlerden olan Adana Demirsporlu Samet Akaydın, Fırtına'dan haber bekliyor. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:46
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 7 fark atan Trabzonspor, ilk yarıyı lider kapattı. Bordo-mavililer ikinci yarıda da bu formunu sürdürmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri de defans bölgesi. Buraya bir yabancı bir de yerli takviye yapmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde Adana Demirsporlu Samet Akaydın var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un ilgilendiği Samet Akaydın hazır kıta!

Yerli stoper listesinde ilk sırada yer alan Samet Akaydın, Trabzonspor'dan haber bekliyor. 27 yaşındaki oyuncu da kariyerini bordo-mavili kulüpte devam ettirme yönünde görüş bildirmişti. Tecrübeli oyuncu Adana Demirspor'la pazarlık aşamasını takip etmeye başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor